Орбан прокоментував нібито наміри України стати ядерною державою, які спростував Київ

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україні треба чітко роз’яснити свою відсутність намірів стати ядерною державою на тлі численних помилкових повідомлень про це у пресі.

Про це угорський прем’єр-міністр сказав у інтерв’ю державному радіо у п'ятницю, його цитує Index, повідомляє "Європейська правда".

Орбан сказав, що він чув новини про те, що Україна нібито хоче стати ядерною державою. Але, за його словами, він особисто чув від українського президента, що це не так.

"Можливо, були нюанси через переклади, але мені не здалося, що українці хочуть стати ядерною державою. Але така можливість жахає. Такий існуючий чи неіснуючий український план наганяє панічні хвилі по всій Європі", – сказав він.

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За його словами, усі відчувають, що "початок війни в Європі вже не за горами", тому це питання треба прояснити. Він сказав, що на війні мало місця для спекуляцій.

17 жовтня у Брюсселі Володимир Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї.

Президент сказав, що гарантією безпеки для України могли б стати або ядерна зброя, від якої держава відмовилась, або членство у НАТО, і Україна обирає НАТО.

Після цього журналіст німецького таблоїда Bild Юліан Рьопке повідомив з посиланням на "неназваного українського посадовця", що Україна нібито готова за кілька тижнів розробити ядерну зброю для застосування проти Росії.

Зеленський пізніше уточнив свої слова, зазначивши, що Україна не має планів розробляти ядерну зброю і вважає НАТО єдиною альтернативою забезпечення своєї безпеки.

У МЗС спростували повідомлення німецького видання Bild щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення.