Зеленский: Запад никогда не говорил с нами об "обмене" территорий на НАТО, они боятся

Президент Владимир Зеленский заявил, что западные чиновники, которые обсуждают идею территориальных уступок Украины в обмен на вступление в НАТО, не говорили с ним по этому вопросу, потому что боятся.

Об этом Зеленский сказал в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что западные чиновники, предлагающие соглашение, по которому Киев "обменивает" оккупированные Россией территории на членство в НАТО, не проводили с ним никаких консультаций.

"Люди никогда не говорили этого (нам). Люди боятся сказать (мне)", – сказал президент Украины.

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Он призвал этих чиновников положить это предложение открыто "на стол" перед украинцами. "Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами", – отметил украинский президент.

Зеленский сказал, что он открыт для мирных предложений от других стран, если они "реальные" и не пытаются подорвать поддержку Украины.

Зеленский также заявил, что официальное приглашение к вступлению в НАТО является "единственным способом" для Украины пережить российское вторжение и заставить главу России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Мы не можем быть очень сильными, не имея приглашения, которое усиливает наши дипломатические пути к окончанию войны", – сказал Зеленский.

Он сравнил дебаты по приглашению в НАТО с предыдущими дискуссиями о предоставлении Украине ракетных комплексов Patriot или истребителей F-16, когда западные столицы сначала отказывались, а потом постепенно меняли мнение и соглашались.

"Реакция на "план победы" точно такая же, как и на Patriots, F-16... Но мы должны это сделать. Это единственный способ выжить", – сказал он.

В Белом доме, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявили, что в НАТО нет консенсуса по вступлению Украины в Альянс.

Ранее издание Financial Times опубликовало статью, согласно которой украинские чиновники в общении со своими западными коллегами якобы стали более открытыми в обсуждении потенциального соглашения о прекращении огня.

В Министерстве иностранных дел опровергли поданную изданием Financial Times информацию.