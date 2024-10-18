У Молдові проходять обшуки у зв'язку з підкупом виборців

У Молдові шістьох представників партії, пов'язаної з олігархом-втікачем Іланом Шором, підозрюють у підкупі виборців, у зв’язку з чим відбуваються обшуки.

Про це повідомили правоохоронні органи, пише "Європейська правда".

Співробітники Національного центру боротьби з корупцією (НЦБК) і прокурори 18 жовтня проводять обшуки в Ніспоренах і Страшенах у двох кримінальних справах за фактом підкупу виборців.

Слідчі мають дані, що підозрювані передавали гроші на зустрічах із громадянами в обмін на їхню обіцянку проголосувати на користь кандидата від партії, зареєстрованого на президентських виборах, і проти референдуму щодо вступу в ЄС.

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Зараз НЦБК з'ясовує, звідки надходили гроші, а також як підозрювані пов'язані з членами організованих злочинних груп, які діють в інтересах політичних партій. Після обшуків підозрюваних допитають.

Напередодні у Молдові заявили, що в Москві готували молодь для масових заворушень перед виборами.

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За даними опитування WatchDog.MD, 55% жителів Молдови підтримають євроінтеграцію на референдумі, а проєвропейська президентка Мая Санду має найбільші шанси виграти у першому турі виборів 20 жовтня.