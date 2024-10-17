Опитування: 55% жителів Молдови підтримають євроінтеграцію на референдумі

Більшість виборців Молдови заявили про наміри підтримати конституційний референдум про вступ до Європейського Союзу, який відбудеться одночасно з виборами президента країни 20 жовтня.

Про це свідчать результати останнього опитування WatchDog.MD, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Згідно з опитуванням, 76,3% молдовських респондентів мають намір узяти участь у президентських виборах і референдумі про євроінтеграцію. Ще 14% братимуть участь тільки у виборах президента, а 1% – підуть тільки на референдум.

На референдумі 55,1% опитаних готові проголосувати за те, щоб євроінтеграцію внесли до Конституції Молдови, проти такого кроку виступили 34,5% опитаних. Ще 7,9% поки не визначилися з відповіддю.

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Опитування WatchDog.MD тривало з 11 до 16 жовтня й охопило 1034 громадян Молдови віком від 18 років без урахування Придністровського регіону й діаспори. Похибка становить 3,05% в обидва боки.

Президентські вибори в Молдові відбудуться 20 жовтня, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.

"Європейська правда" розповідала, що Росія сконцентрувала небачені досі в Молдові зусилля, а також фінансові ресурси для гібридної та дезінформаційної кампанії.

Детальніше про події читайте у статті: Атака на референдум. Як агенти Кремля планують зірвати голосування про "вступ" Молдови до ЄС.