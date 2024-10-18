В Молдове проходят обыски в связи с подкупом избирателей

В Молдове шесть представителей партии, связанной с беглым олигархом Иланом Шором, подозреваются в подкупе избирателей, в связи с чем проходят обыски.

Об этом сообщили правоохранительные органы, пишет "Европейская правда".

Сотрудники Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) и прокуроры 18 октября проводят обыски в Ниспоренах и Страшенах по двум уголовным делам по факту подкупа избирателей.

Следователи располагают данными, что подозреваемые передавали деньги на встречах с гражданами в обмен на их обещание проголосовать в пользу кандидата от партии, зарегистрированной на президентских выборах, и против референдума по вступлению в ЕС.

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Сейчас НЦБК выясняет, откуда поступали деньги, а также как подозреваемые связаны с членами организованных преступных групп, действующих в интересах политических партий. После обысков подозреваемых допросят.

Накануне в Молдове заявили, что в Москве готовили молодежь для массовых беспорядков перед выборами.

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По данным опроса WatchDog.MD, 55% жителей Молдовы поддержат евроинтеграцию на референдуме, а проевропейский президент Майя Санду имеет наибольшие шансы выиграть в первом туре выборов 20 октября.