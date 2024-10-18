Туск: "План перемоги" Зеленського наново оцінять після виборів у США

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що "план перемоги", представлений Володимиром Зеленським, наново оцінюватиметься після президентських виборів у США.

Про це він сказав на конференції після засідання Євроради у Брюсселі, його цитує "Укрінформ", пише "Європейська правда".

Як зазначив польський премʼєр, лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють "план перемоги України". Але, за його словами, це не є несподіваним, оскільки у них різне ставлення до питання членства України в НАТО, що є першим пунктом цього плану.

Туск нагадав, що питання членства України в НАТО порушували вперше ще за президентства Леха Качинського, і вже тоді Варшава підтримувала "відкриття перспективи членства для України".

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"І тут нічого не змінилося: у цьому питанні ми солідарні з Україною", – наголосив глава польського уряду.

За словами Туска, сьогодні складно оцінити, "наскільки реалістичним є план Зеленського, адже багато залежатиме від результату виборів президента США".

"На цей момент ми чекаємо результатів виборів у США, ніхто цього не приховує", – сказав Туск.

Він додав: варто очікувати, що стратегії, які закладені в плані Зеленського, "будуть наново оцінюватися після американських виборів".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив свій "план перемоги", який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

У Білому домі, коментуючи "план перемоги" Володимира Зеленського, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.