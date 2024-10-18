Туск: "План победы" Зеленского заново оценят после выборов в США

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что "план победы", представленный Владимиром Зеленским, будет заново оцениваться после президентских выборов в США.

Об этом он сказал на конференции после заседания Евросовета в Брюсселе, его цитирует "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Как отметил польский премьер, лидеры разных стран ЕС по-разному оценивают "план победы Украины". Но, по его словам, это не является неожиданным, поскольку у них разное отношение к вопросу членства Украины в НАТО, что является первым пунктом этого плана.

Туск напомнил, что вопрос членства Украины в НАТО поднимался впервые еще при президентстве Леха Качиньского, и уже тогда Варшава поддерживала "открытие перспективы членства для Украины".

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"И здесь ничего не изменилось: в этом вопросе мы солидарны с Украиной", – подчеркнул глава польского правительства.

По словам Туска, сегодня сложно оценить, "насколько реалистичным является план Зеленского, ведь многое будет зависеть от результата выборов президента США".

"На данный момент мы ждем результатов выборов в США, никто этого не скрывает", – сказал Туск.

Он добавил: стоит ожидать, что стратегии, которые заложены в плане Зеленского, "будут заново оцениваться после американских выборов".

Напомним, президент Владимир Зеленский представил свой "план победы", который состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.

В Белом доме, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявили, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности.