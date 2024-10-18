Салліван про вступ України у НАТО: Треба ще попрацювати, щоб дійти туди

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.

Про це він сказав під час спілкування з пресою на борту президентського літака Air Force One, його слова наводить "Голос Америки", повідомляє "Європейська правда".

Радник Білого дому нагадав про позицію США, озвучену під час саміту НАТО у Вашингтоні: місце України та майбутнє України – в Альянсі.

"Потрібно ще попрацювати, щоб дійти туди, включаючи реформи та умови безпеки. Отже, питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО", – сказав він.

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Відповіддю на це запитання, за словами Саллівана, стали результати саміту у Вашингтоні, "включаючи інституціоналізацію апарату підтримки безпеки для України".

Він додав, що президент Байден намагається зробити підтримку України такою, що буде розрахована на довгострокову перспективу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив свій "план перемоги", який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

У Білому домі, коментуючи "план перемоги" Володимира Зеленського, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.