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Глава МЗС Франції відвідає Україну на вихідних

Новини — П'ятниця, 18 жовтня 2024, 12:53 — Іванна Костіна

Глава французької дипломатії Жан-Ноель Барро на вихідних відвідає Україну, щоб підтвердити підтримку Франції.

Про це він заявив в ефірі телеканалу France Inter у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

За словами дипломатичного джерела, міністр має вилетіти в п'ятницю і провести вихідні в Україні, де він зустрінеться зі своїм колегою.

"Я їду в Україну, щоб донести голос Франції, нагадати, що Франція не відвертається від жодної кризи, сказати, що на карту в Україні поставлена безпека нашого континенту, включаючи продовольчу та енергетичну безпеку", – сказав Жан-Ноель Барро.

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Він також підкреслив, що на кону в Україні стоїть також "гуманітарна катастрофа", уточнивши, що присвятить "частину цієї поїздки долі дітей України, зокрема дітей, викрадених і депортованих росіянами".

Як і його попередники, Барро також заявив, що якщо Україна капітулює перед Росією, "це буде освяченням права найсильнішого", і "ми не можемо з цим змиритися".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга минулого тижня провів першу зустріч з новим главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро та обговорив організацію його першого візиту в Україну.

Нагадаємо, у вересні у Франції призначили новий уряд на чолі з Мішелем Барньє. Очільником МЗС Франції став Жан-Ноель Барро, який раніше обіймав посаду державного секретаря з європейських справ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном запевнив, що у їхніх переговорах не було мови про "припинення вогню".

Він, зокрема, розкрив Макрону свій "план перемоги", піднімав питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, а також залучення фінансування для того, щоб Україна могла виробляти більше власних ударних безпілотників.

Також окрему увагу лідери країн приділили увага питанню спільного виробництва зброї.

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