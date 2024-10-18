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Глава МИД Франции посетит Украину на выходных

Новости — Пятница, 18 октября 2024, 12:53 — Иванна Костина

Глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро на выходных посетит Украину, чтобы подтвердить поддержку Франции.

Об этом он заявил в эфире телеканала France Inter в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

По словам дипломатического источника, министр должен вылететь в пятницу и провести выходные в Украине, где он встретится со своим коллегой.

"Я еду в Украину, чтобы донести голос Франции, напомнить, что Франция не отворачивается ни от одного кризиса, сказать, что на карту в Украине поставлена безопасность нашего континента, включая продовольственную и энергетическую безопасность", – сказал Жан-Ноэль Барро.

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Он также подчеркнул, что на кону в Украине стоит также "гуманитарная катастрофа", уточнив, что посвятит "часть этой поездки судьбе детей Украины, в частности детей, похищенных и депортированных россиянами".

Как и его предшественники, Барро также заявил, что если Украина капитулирует перед Россией, "это будет освящением права сильного", и "мы не можем с этим смириться".

Министр иностранных дел Андрей Сибига на прошлой неделе провел первую встречу с новым главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро и обсудил организацию его первого визита в Украину.

Напомним, в сентябре во Франции назначили новое правительство во главе с Мишелем Барнье. Главой МИД Франции стал Жан-Ноэль Барро, который ранее занимал должность государственного секретаря по европейским делам.

Напомним, президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заверил, что в их переговорах не было речи о "прекращении огня".

Он, в частности, раскрыл Макрону свой "план победы", поднимал вопрос о боеприпасах и о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия, а также привлечение финансирования для того, чтобы Украина могла производить больше собственных ударных беспилотников.

Также отдельное внимание лидеры стран уделили внимание вопросу совместного производства оружия.

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