Штайнмайер вручил Байдену орден

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наградил президента США Джо Байдена во время его визита в Берлин орденом за заслуги перед Германией – высшей гражданской наградой страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Bild.

Орден, который обычно называют Федеральным крестом за заслуги, присуждается за особые достижения в политической, экономической, культурной, интеллектуальной или волонтерской сферах.

фото: АР

"Во времена, когда демократия везде на Западе была под давлением, вы были для нас маяком демократии", – сказал Штайнмайер, вручая награду.

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Он добавил, что порядочность Байдена – это свет, который "сияет далеко и широко, конечно, в сердцах граждан Германии".

Президент США сказал, что этот орден много значит для него. "Он подтверждает наш общий путь, что мы стояли вместе как нации", – сказал Байден.

Он вспомнил, как в молодости ездил в Западный Берлин, и рассказал о своих близких отношениях с бывшим канцлером Хельмутом Шмидтом. Падение Берлинской стены было "одним из величайших достижений человечества", подчеркнул американский президент.

Джо Байден прибыл в Берлин для короткого визита, чтобы обсудить, среди прочего, вторжение России в Украину с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

Байден приземлился поздно в четверг, 17 октября, в Берлине, где в пятницу, 18 октября, у него запланированы двусторонние переговоры с президентом и канцлером Германии, после чего планируется встреча с лидерами Германии, Франции и Британии.