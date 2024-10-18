Глава МЗС Німеччини попередила про російський вплив перед виборами в Молдові

Напередодні президентських виборів у Молдові міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила про спроби Кремля маніпулювати виборами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Глава Кремля Владімір Путін не просто хоче "зруйнувати наш європейський мирний порядок", сказала Бербок.

"Путінська Росія також атакує вибори в Європі гібридним способом: за допомогою цілеспрямованого впливу, кібератак і дезінформації, яку поширює її армія ботів у соціальних мережах", – додала вона.

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Молдова кидає виклик небезпекам російського впливу, сказала Бербок.

За її словами, країна "звільнилася від задушливого шантажу російським газом". Крім того, були запроваджені судова та антикорупційна реформи.

Берлін і надалі підтримуватиме Молдову на шляху до Європейського Союзу, підкреслила Бербок.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс надає допомогу нейтральній Молдові у протистоянні гібридному втручанні Росії напередодні виборів президента та євроінтеграційного референдуму.

Напередодні у Молдові заявили, що в Москві готували молодь для масових заворушень перед виборами.

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За даними опитування WatchDog.MD, 55% жителів Молдови підтримають євроінтеграцію на референдумі, а проєвропейська президентка Мая Санду має найбільші шанси виграти у першому турі виборів 20 жовтня.