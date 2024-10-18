Глава МИД Германии предупредила о российском влиянии перед выборами в Молдове

Накануне президентских выборов в Молдове министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о попытках Кремля манипулировать выборами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Глава Кремля Владимир Путин не просто хочет "разрушить наш европейский мирный порядок", сказала Бербок.

"Путинская Россия также атакует выборы в Европе гибридным способом: с помощью целенаправленного воздействия, кибератак и дезинформации, которую распространяет ее армия ботов в социальных сетях", – добавила она.

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Молдова бросает вызов опасностям российского влияния, сказала Бербок.

По ее словам, страна "освободилась от удушающего шантажа российским газом". Кроме того, были введены судебная и антикоррупционная реформы.

Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Молдову на пути в Европейский Союз, подчеркнула Бербок.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс оказывает помощь нейтральной Молдове в противостоянии гибридному вмешательству России накануне выборов президента и евроинтеграционного референдума.

Накануне в Молдове заявили, что в Москве готовили молодежь для массовых беспорядков перед выборами.

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По данным опроса WatchDog.MD, 55% жителей Молдовы поддержат евроинтеграцию на референдуме, а проевропейский президент Майя Санду имеет наибольшие шансы выиграть в первом туре выборов 20 октября.