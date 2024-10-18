Суд в Італії зобов’язав повернути мігрантів, вивезених до Албанії в межах угоди

Суд Рима в п’ятницю, 18 жовтня, визнав незаконним утримування частини шукачів притулку, висланих до одного з центрів тимчасового утримання в Албанії в межах двосторонньої угоди, та зобов’язав повернути їх до Італії.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Суд у своєму рішенні вказав, що в центрі в албанському місті Гядер утримуються 12 мігрантів з Бангладеш і Єгипту – країн, які "не є безпечними" для повернення шукачів притулку.

Відповідно до рішення Суду ЄС від 4 жовтня, яке цитує італійський суд, країна, щоб вважатися безпечною, не повинна займатися переслідуванням, дискримінацією або тортурами будь-якої людини на своїй території.

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Єгипет, Бангладеш і Туніс, застосовуючи критерії цього рішення, не вважаються безпечними, тому мігранти, які шукають притулку в Італії, не можуть бути вивезені за межі країни.

Згадані 12 мігрантів були врятовані кораблем Військово-морських сил Італії минулого тижня й у середу перевезені до Албанії для тимчасового розміщення, поки Рим розглядає їхні заявки на отримання притулку.

Албанія має угоду з Італією про прийом біженців до спеціальних центрів утримання, які побудувала Італія, щоб допомогти Риму стримати нелегальну міграцію. Вона вже привернула увагу інших західних країн, які прагнуть стримати все більшу кількість мігрантів, що прибувають з Африки та Близького Сходу.

Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на "аутсорсинг", але італійська прем'єрка Джорджія Мелоні відкидає цю критику.