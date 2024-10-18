Суд в Италии обязал вернуть мигрантов, вывезенных в Албанию в рамках соглашения

Суд Рима в пятницу, 18 октября, признал незаконным содержание части искателей убежища, высланных в один из центров временного содержания в Албании в рамках двустороннего соглашения, и обязал вернуть их в Италию.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Суд в своем решении указал, что в центре в албанском городе Гядер содержатся 12 мигрантов из Бангладеш и Египта – стран, которые "не являются безопасными" для возвращения искателей убежища.

Согласно решению Суда ЕС от 4 октября, которое цитирует итальянский суд, страна, чтобы считаться безопасной, не должна заниматься преследованием, дискриминацией или пытками любого человека на своей территории.

Реклама:

Египет, Бангладеш и Тунис, применяя критерии этого решения, не считаются безопасными, поэтому мигранты, ищущие убежища в Италии, не могут быть вывезены за пределы страны.

Упомянутые 12 мигрантов были спасены кораблем Военно-морских сил Италии на прошлой неделе и в среду перевезены в Албанию для временного размещения, пока Рим рассматривает их заявки на получение убежища.

Албания имеет соглашение с Италией о приеме беженцев в специальные центры содержания, которые построила Италия, чтобы помочь Риму сдержать нелегальную миграцию. Она уже привлекла внимание других западных стран, которые стремятся сдержать все большее количество мигрантов, прибывающих из Африки и Ближнего Востока.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на "аутсорсинг", но итальянский премьер Джорджия Мелони отвергает эту критику.