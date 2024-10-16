Італійський корабель з мігрантами прибув до порту Албанії

Італійське судно з першою групою мігрантів на борту прибуло до Албанії в середу, 16 жовтня.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Корабель італійських ВМС Libra пришвартувався в колишньому військово-морському порту Шенджин, його зустріли італійські офіцери.

Фото: Reuters

Першу групу з 16 мігрантів, яких підібрали в неділю в морі на борту човнів, які відпливли з Лівії, перевірять у Шенджині, а потім відвезуть вглиб країни до невеликого села Гядера, де їх розмістять до завершення оформлення їхніх документів.

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Після того, як їхні документи будуть розглянуті, їх відправлять або до Італії, якщо відповідь на їхній запит про надання притулку буде позитивною, або назад додому, якщо їхній запит буде відхилено.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Два центри, побудовані в Албанії у межах двосторонньої угоди у містах Шенджин і Гядер, остаточно запрацювали у п’ятницю, 11 жовтня.

Італійський міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі заявив, що перші мігранти прибудуть у два центри вже цього тижня.

Албанія має угоду з Італією про прийом біженців до спеціальних центрів утримання, які побудувала Італія, щоб допомогти Риму стримати нелегальну міграцію. Вона вже привернула увагу інших західних країн, які прагнуть стримати все більшу кількість мігрантів, що прибувають з Африки та Близького Сходу.

Угода була оскаржена в Конституційному суді Албанії депутатами опозиційної Демократичної партії, які стверджували, що вона порушує конституцію, передаючи територію і державну владу іншій країні. Але КС відхилив скарги. Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на аутсорсинг.