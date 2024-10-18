Зеленский: Делегация США приедет в Украину для обсуждения "плана победы"

Представители Белого дома могут в ближайшее время приехать в Украину с обратной связью относительно представленного Владимиром Зеленским "плана победы".

Об этом в интервью в эфире телемарафона в пятницу, 18 октября, сказал президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

Зеленский напомнил, что первым представил "план победы" президенту США Джо Байдену во время визита в конце сентября, и "фидбек был почти сразу".

"Наша команда поехала туда с начальником Генштаба Брагилевичем, а также вице-премьером Стефанишиной. Работали над вопросами по НАТО и приглашением в НАТО, а также над пунктом по усилению нашей армии сейчас", – добавил глава государства.

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"Относительно фидбека: я жду команду Белого дома в Украине. Я жду, и в ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами", – анонсировал президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский представил свой "план победы", который состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.

Ранее в Белом доме, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявили, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности.