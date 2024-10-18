У Британії десятки тисяч стали на захист кота, якого хотіли виселити з бази швидкої допомоги

У Лондоні кота вдалося врятувати від виселення з бази швидкої допомоги завдяки десяткам тисяч небайдужих громадян.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Кота на ім'я Дефіб (від "дефібрилятор") прилаштували у себе працівники бази Лондонської служби швидкої допомоги в районі Уолтемстоу 16 років тому, відтоді він жив на її території спокійним життям. Однак нове керівництво вирішило виселити пухнастика.

Петицію з вимогою не виселяти Дефіба підписали понад 62 тисячі громадян

Але парамедики виступили проти цих планів. Була створена онлайн-петиція, яку підписали 62 000 людей.

Реклама:

Член парламенту від місцевого виборчого округу звернулася до міністра охорони здоров'я з проханням втрутитися у справу кота, якому, за її словами, загрожувало "виселення без винесення рішення про винуватість".

Депутатка стверджувала, що Дефіб "щасливо живе на базі вже 16 років і допомагає персоналу справлятися зі стресовою роботою".

У четвер було оголошено, що коту Дефібу буде дозволено жити на базі в районі Уолтемстоу. Це рішення навіть підтвердив виконавчий директор Лондонської служби швидкої допомоги Даніель Елкелес, написавши в соцмережі X: "Я вислухав громадськість і багатьох наших співробітників. Дефіб може залишитися на станції швидкої допомоги Уолтемстоу. Він подобається співробітникам і явно завоював серця громадськості".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Литви прилаштувало в себе кошеня, яке заблукало у дворі відомства.

Відомим котом, який живе в офіційній будівлі, є Ларрі, постійний мешканець Даунінг-стріт.

Мерія Будапешта теж нещодавно прилаштувала в себе кішку.