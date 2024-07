МЗС Литви взяло на роботу кошеня

Міністерство закордонних справ Литви прилаштувало в себе кошеня, яке заблукало у дворі відомства.

Про це повідомив голова литовського МЗС Габріелюс Лансбергіс, пише "Європейська правда".

За словами Ландсбергіса, кошеняті присудили "звання офіційного кота Міністерства закордонних справ Литовської Республіки".

This is Rango. Rango was rescued from our back yard and immediately promoted to Official Cat of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania. 🎖 pic.twitter.com/brYq1nmN51

У МЗС Литви своєю чергою розповіли, як завдяки спільним зусиллям колег малюка спіймали, нагодували, віддали ветеринару" та влаштували на роботу в групу з питань стратегічних комунікацій StratCom.

"Щоправда, хочемо вас заспокоїти – мишей у МЗС немає, але дипломатична служба – це не лише про будівництво нових мостів, а й про ефективну профілактику", – підсумували у відомстві.

A tiny cat partisan found his way to the MFA yard and agreed to be recruited to the @LT_MFA_Stratcom unit. All say grow big and strong, Rango! We don't even have mice, but StratCom is all about building resilience, right? pic.twitter.com/cidMyrdiHg