Кіт Ларрі іронічно прокоментував чутки про своє нездужання

Даунінг-стрит у понеділок відреагувала на поширені у ЗМІ повідомлення про нібито серйозну хворобу кота Ларрі – головного мишолова резиденції британського прем’єр-міністра.

Про це представник Даунінг-стрит сказав у коментарі британському каналу ITV, повідомляє "Європейська правда".

Речник британського уряду сказав, що Ларрі "щасливий і здоровий".

В офіційному акаунті мишолова Даунінг-стрит у Twitter (X) з'явилось іронічне повідомлення: "Я здоровий, але спробуйте бути щасливим, проживши з п'ятьма прем'єр-міністрами від Консервативної партії".

Акаунт також раніше виклав уривок із передачі BBC, де обговорювалось здоров’я Ларрі.

Thought I’d best make an appearance on BBC News to reassure you all that I’m alive and kicking x https://t.co/VWZ17ETQYG