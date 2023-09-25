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Кіт Ларрі іронічно прокоментував чутки про своє нездужання

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Понеділок, 25 вересня 2023, 19:05

Даунінг-стрит у понеділок відреагувала на поширені у ЗМІ повідомлення про нібито серйозну хворобу кота Ларрі – головного мишолова резиденції британського прем’єр-міністра.

Про це представник Даунінг-стрит сказав у коментарі британському каналу ITV, повідомляє "Європейська правда".

Речник британського уряду сказав, що Ларрі "щасливий і здоровий".

В офіційному акаунті мишолова Даунінг-стрит у Twitter (X) з'явилось іронічне повідомлення: "Я здоровий, але спробуйте бути щасливим, проживши з п'ятьма прем'єр-міністрами від Консервативної партії".

Акаунт також раніше виклав уривок із передачі BBC, де обговорювалось здоров’я Ларрі.

Напередодні британський таблоїд The Sun сповістив із посиланням на "джерела", що  16-річний кіт вже деякий час "серйозно нездужає".

Ларрі з’явився на Даунінг-стрит у 2011 році. Кота забрав до резиденції тодішній прем’єр-міністр Британії Девід Кемерон. Відтоді кіт постійно живе в резиденції британських прем’єрів.

Офіційно до обов’язків Ларрі входять привітання гостей будинку, "перевірка антикварні меблі на предмет якості сну", а також "обмірковування вирішення проблеми заселення будинку мишами".

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Велика Британія