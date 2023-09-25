Кіт Ларрі іронічно прокоментував чутки про своє нездужання

Даунінг-стрит у понеділок відреагувала на поширені у ЗМІ повідомлення про нібито серйозну хворобу кота Ларрі – головного мишолова резиденції британського прем’єр-міністра.

Про це представник Даунінг-стрит сказав у коментарі британському каналу ITV, повідомляє "Європейська правда".

Речник британського уряду сказав, що Ларрі "щасливий і здоровий".

В офіційному акаунті мишолова Даунінг-стрит у Twitter (X) з'явилось іронічне повідомлення: "Я здоровий, але спробуйте бути щасливим, проживши з п'ятьма прем'єр-міністрами від Консервативної партії".

Акаунт також раніше виклав уривок із передачі BBC, де обговорювалось здоров’я Ларрі.

Thought I’d best make an appearance on BBC News to reassure you all that I’m alive and kicking x https://t.co/VWZ17ETQYG — Larry the Cat (@Number10cat) September 24, 2023

Напередодні британський таблоїд The Sun сповістив із посиланням на "джерела", що 16-річний кіт вже деякий час "серйозно нездужає".

Ларрі з’явився на Даунінг-стрит у 2011 році. Кота забрав до резиденції тодішній прем’єр-міністр Британії Девід Кемерон. Відтоді кіт постійно живе в резиденції британських прем’єрів.

Офіційно до обов’язків Ларрі входять привітання гостей будинку, "перевірка антикварні меблі на предмет якості сну", а також "обмірковування вирішення проблеми заселення будинку мишами".