В Британии десятки тысяч встали на защиту кота, которого хотели выселить с базы скорой помощи

В Лондоне кота удалось спасти от выселения с базы скорой помощи благодаря десяткам тысяч неравнодушных граждан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Кота по имени Дефиб (от "дефибриллятор") пристроили у себя работники базы Лондонской службы скорой помощи в районе Уолтемстоу 16 лет назад, с тех пор он жил на ее территории спокойной жизнью. Однако новое руководство решило выселить пушистика.

Но парамедики выступили против этих планов. Была создана онлайн-петиция, которую подписали 62 000 человек.

Реклама:

Член парламента от местного избирательного округа обратилась к министру здравоохранения с просьбой вмешаться в дело кота, которому, по ее словам, грозило "выселение без вынесения решения о виновности".

Депутат утверждала, что Дефиб "счастливо живет на базе уже 16 лет и помогает персоналу справляться со стрессовой работой".

В четверг было объявлено, что коту Дефибу будет разрешено жить на базе в районе Уолтемстоу. Это решение даже подтвердил исполнительный директор Лондонской службы скорой помощи Даниэль Элкелес, написав в соцсети X: "Я выслушал общественность и многих наших сотрудников. Дефиб может остаться на станции скорой помощи Уолтемстоу. Он нравится сотрудникам и явно завоевал сердца общественности".

Напомним, Министерство иностранных дел Литвы пристроило у себя котенка, который заблудился во дворе ведомства.

Известным котом, который живет в официальном здании, является Ларри, постоянный житель Даунинг-стрит.

Мэрия Будапешта тоже недавно пристроила у себя кошку.