Мерія Будапешта спеціальним указом поселила в себе кішку

Очільник фінансового управління Будапешта Томаш Шамадо видав указ про кішку, виявленого на території мерії, який надає тварині офіційний статус і фінансування.

Увагу на указ звернув портал 444.hu, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з указом Шамада, мерія Будапешта надала прихисток кішці "з білим хутром і рудим хвостом" та офіційно дозволила "жити на території мерії".

Фото: мерія Будапешта

До того ж, документ прямо забороняє "будь-яким іншим котам, окрім згаданого, проживати" на території мерії угорської столиці, та регламентує статтю бюджету міста, з якої фінансується утримання тварини.

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У коментарі порталу Telex у мерії Будапешта повідомили, що кішка з’явилась у саду неподалік кілька тижнів тому. Там уточнили, що тварина насправді ще кошеня, йому близько шести місяців.

Відомим котом, який живе в офіційній будівлі, є Ларрі, постійний мешканець Даунінг-стрит.

Цього року повідомлялось, що Стамбульський аеропорт запустив пілотний проєкт, який має на меті зняти стрес і тривогу у пасажирів за допомогою собак.