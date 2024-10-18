Глава МЗС Британії в Китаї говорив про "нову відправну точку" у відносинах

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у п’ятницю, 18 жовтня, розпочав кількаденний візит до Китаю, під час якого вже зустрівся з китайським візаві Ван Ї та обговорив розвиток двосторонніх відносин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Візит Леммі – другий візит такого рівня з боку топпосадовця Британії за останні шість років – має на меті продемонструвати, що Лондон застосовує стратегічний підхід до розбудови зв'язків з Пекіном, незважаючи на сфери гострих розбіжностей.

"Китайсько-британські відносини... зараз стоять на новій відправній точці. Конкуренція між великими державами не повинна бути тлом цієї епохи", – заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі зі Леммі в Пекіні.

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Глава британського МЗС згадав про можливості для "взаємовигідної співпраці" з КНР в таких сферах, як клімат, енергетика, наука, торгівля і технології, застерігши при цьому, що Британія "завжди ставитиме свої національні інтереси і національну безпеку на перше місце".

За його словами, Пекін і Лондон повинні "показати, що такі країни, як наша, з різною історією і світоглядом, все ще знаходять прагматичні рішення складних проблем".

Девід Леммі у п’ятницю також зустрівся з Дін Сюесяном – китайським віцепрем'єром, відповідальним за науку і технології. У суботу він вирушить до Шанхаю, де зустрінеться з представниками британського бізнесу, що працює в Китаї.

Очікується, що візит Леммі не призведе до значних дипломатичних домовленостей.

Відносини між Лондоном і Пекіном в останні роки були напруженими через придушення демократії в Гонконгу, звинувачення в порушенні прав людини та занепокоєння щодо участі китайських фірм у забезпеченні критично важливої інфраструктури.

У травні британські посадовці заявили, що Китай стояв за викраденням персональних даних військовослужбовців збройних сил Британії, а перед тим Лондон звинуватив китайських хакерів у кібератаках на політиків та виборчу комісію.