Глава МИД Британии в Китае говорил о "новой отправной точке" в отношениях

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в пятницу, 18 октября, начал многодневный визит в Китай, во время которого уже встретился с китайским визави Ван И и обсудил развитие двусторонних отношений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Визит Лэмми – второй визит такого уровня со стороны топ-чиновника Британии за последние шесть лет – имеет целью продемонстрировать, что Лондон применяет стратегический подход к развитию связей с Пекином, несмотря на сферы острых разногласий.

"Китайско-британские отношения... сейчас стоят на новой отправной точке. Конкуренция между великими державами не должна быть фоном этой эпохи", – заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с Лэмми в Пекине.

Реклама:

Глава британского МИД упомянул о возможностях для "взаимовыгодного сотрудничества" с КНР в таких сферах, как климат, энергетика, наука, торговля и технологии, предостерегая при этом, что Британия "всегда будет ставить свои национальные интересы и национальную безопасность на первое место".

По его словам, Пекин и Лондон должны "показать, что такие страны, как наша, с разной историей и мировоззрением, все еще находят прагматичные решения сложных проблем".

Дэвид Лэмми в пятницу также встретился с Дин Сюэсяном – китайским вице-премьером, ответственным за науку и технологии. В субботу он отправится в Шанхай, где встретится с представителями британского бизнеса, работающего в Китае.

Ожидается, что визит Лэмми не приведет к значительным дипломатическим договоренностям.

Отношения между Лондоном и Пекином в последние годы были напряженными из-за подавления демократии в Гонконге, обвинения в нарушении прав человека и беспокойства относительно участия китайских фирм в обеспечении критически важной инфраструктуры.

В мае британские чиновники заявили, что Китай стоял за похищением персональных данных военнослужащих вооруженных сил Британии, а перед тем Лондон обвинил китайских хакеров в кибератаках на политиков и избирательную комиссию.