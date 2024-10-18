Премьер Британии об участии войск КНДР в войне в Украине: Акт отчаяния России

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что участие северокорейских военных на стороне России в войне против Украины, если это подтвердится, свидетельствует об "уровне отчаяния" Кремля.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 18 октября, передает "Европейская правда".

Стармер сказал, что "видел сообщения" о привлечении войск Северной Кореи на сторону России, но не уточнил, имеет ли такие данные британская сторона.

"Если это правда, то, по моему мнению, это свидетельствует об уровне отчаяния... Для меня это кажется скорее актом отчаяния, чем чем-либо другим", – добавил он.

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Премьер Британии также упомянул о данных, которые указывают на истощение России – в частности то, что война поглощает 40% ее бюджета, а в прошлом месяце зафиксировали самый высокий уровень ежедневных потерь российских сил за все время полномасштабного вторжения.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее заявил, что около 11 тысяч пехотинцев из КНДР могут привлечь в войну с ноября.

США выразили обеспокоенность известиями о том, что северокорейских военных могут привлечь к войне против Украины на стороне России.

В разведке Эстонии считают, что участие северокорейских солдат в войне на стороне России не изменит ситуацию на фронте.