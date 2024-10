"Час прокидатись": Сибіга закликав Захід відреагувати на ризик залучення військових КНДР у війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що можливе надання Північною Кореєю Росії своїх військових для війни проти України потребує серйозної реакції Заходу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

Сибіга наголосив, що на боці Росії можуть почати воювати регулярні військові КНДР, не завербовані добровольці.

North Korea is aiding Russian aggression against Ukraine with weapons and personnel. Not mercenaries. Regular units, which Moscow plans to use as cannon fodder. The Euro-Atlantic community must wake up to the fact that DPRK invades Europe alongside Russia and act without delay.

Реклама: