СМИ: Самовоспламеняющиеся посылки в ФРГ и Британию отправили из Литвы через подставное лицо

Пакеты с зажигательным устройством, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно литовскому вещателю LRT.

По данным телеканала, злоумышленник использовал фальшивые данные для отправки посылок в Британию и Германию, используя адрес, по которому получатель не проживает. Посылки отправили из Литвы 19 июля, предположительно, за них заплатили наличными.

Оба отправления, утверждает LRT, предназначались одному и тому же адресату в Британии. Одно из них загорелось в немецком Лейпциге перед погрузкой на грузовой самолет, а другое – на складе DHL в Бирмингеме.

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Получатель посылки, по информации СМИ, не проживает по указанному британскому адресу.

Данные LRT также показывают, что тот же злоумышленник отправлял другие посылки, но не авиапочтой, поэтому угрозы для авиации не было.

Пока неизвестно, выяснен ли уже механизм самовозгорания посылок, но, как сообщает телеканал, перед отправкой из них просили вынуть несколько щелочных батареек типа ААА.

Ранее на этой неделе глава внутренней разведывательной службы Германии Томас Хальденванг рассказал о случае, когда посылка загорелась в логистическом центре DHL в Лейпциге, и только благодаря стечению обстоятельств пожар не начался на борту самолета, который перевозил посылку.

В Британии также подтвердили подобный случай на складе DHL в Бирмингеме, его расследование продолжается.