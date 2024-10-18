В США раскрыли сотни страниц материалов по делу о вмешательстве Трампа в выборы 2020 года

Специальный прокурор Министерства юстиции США Джек Смит в пятницу, 18 октября, опубликовал почти 2000 страниц материалов уголовного дела о попытке Дональда Трампа повлиять на результат выборов 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Ранее неопубликованные материалы уголовного дела в отношении Трампа в основном отредактированы, чтобы скрыть личные данные других фигурантов, и были опубликованы в четырех томах.

В основном там изложена уже известная информация, в частности стенограмма разговора Трампа с госсекретарем Джорджии после выборов 2020 года, где Трамп попросил его "найти" голоса, фотографии фальшивых сертификатов избирателей и письмо вице-президента Майка Пенса, в котором объясняет, почему не может отказать Конгрессу в утверждении результатов.

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В то же время CNN указывает и на новые детали, которые стали известны. К примеру, во втором томе собраны публикации в социальных сетях Трампа, его кампании и союзников, в том числе опубликованные во время беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

В одном из твитов Трампа в тот день утверждается, что Пенсу "не хватило мужества сделать то, что нужно было сделать", и поддержать его план по изменению результатов президентских выборов в США.

Другой документ содержит стенограмму интервью комитета Палаты представителей, расследовавшего события 6 января, с неназванным сотрудником Белого дома. Он, судя по его словам, был непосредственно возле Трампа во время штурма Капитолия и описывал, как взял у экс-президента пальто и подал ему диетическую колу, когда тот смотрел на штурм по телевидению.

Напомним, прокуроры обвинили Дональда Трампа в четырех преступлениях, вытекающих из его действий после проигрыша на выборах 2020 года, в частности в сговоре с целью обмана США и препятствовании официальным действиям.

Трамп не признал вины.

Обвинения были пересмотрены после того, как в резонансном решении этим летом Верховный суд США заявил, что Трамп пользуется частичным президентским иммунитетом за преступления, которые он совершил, находясь на посту президента.