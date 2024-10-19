Франція підтримає відкриття в Україні двох реабілітаційних центрів для дітей, яких вивозили у РФ

За підтримки Франції в Україні відкриються два реабілітаційні центри для дітей, яких повернули в Україну після вивезення до Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві.

"Хочу оголосити про відкриття в Дніпрі та Харкові двох центрів за підтримки Франції, що прийматимуть дітей, які повернулися в Україну, і сприятимуть їх реабілітації", – сказав Барро, не наводячи інших деталей (цитата за українським синхронним перекладом – Ред.).

Міністр зазначив, що з початку війни Франція надала Україні 3 млрд євро різної допомоги для цивільної сфери, що охоплює різні сфери, від гуманітарного розмінування до надання обладнання для лікарень.

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Зі свого боку Андрій Сибіга відзначив активну роботу Франції на напрямі повернення українських дітей та привітав нещодавню франко-канадську заяву. За його словами, сторони детально обговорили втілення відповідного пункту "формули миру" та залучення якнайбільшої кількості учасників до тематичної конференції 30-31 жовтня у Канаді.

Також Жан-Ноель Барро розповів, що планує наступного дня вирушити на північний схід України.

Нагадаємо, візит Барро є його першим приїздом до Києва після початку роботи уряду Мішеля Барньє.

Перед цим Барро і Сибіга мали першу зустріч у Парижі під час європейського турне президента Володимира Зеленського із "планом перемоги".