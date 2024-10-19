Франція підтримає відкриття в Україні двох реабілітаційних центрів для дітей, яких вивозили у РФ
За підтримки Франції в Україні відкриються два реабілітаційні центри для дітей, яких повернули в Україну після вивезення до Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві.
"Хочу оголосити про відкриття в Дніпрі та Харкові двох центрів за підтримки Франції, що прийматимуть дітей, які повернулися в Україну, і сприятимуть їх реабілітації", – сказав Барро, не наводячи інших деталей (цитата за українським синхронним перекладом – Ред.).
Міністр зазначив, що з початку війни Франція надала Україні 3 млрд євро різної допомоги для цивільної сфери, що охоплює різні сфери, від гуманітарного розмінування до надання обладнання для лікарень.
Зі свого боку Андрій Сибіга відзначив активну роботу Франції на напрямі повернення українських дітей та привітав нещодавню франко-канадську заяву. За його словами, сторони детально обговорили втілення відповідного пункту "формули миру" та залучення якнайбільшої кількості учасників до тематичної конференції 30-31 жовтня у Канаді.
Також Жан-Ноель Барро розповів, що планує наступного дня вирушити на північний схід України.
Нагадаємо, візит Барро є його першим приїздом до Києва після початку роботи уряду Мішеля Барньє.
Перед цим Барро і Сибіга мали першу зустріч у Парижі під час європейського турне президента Володимира Зеленського із "планом перемоги".