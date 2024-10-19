Франция поможет открыть в Украине два реабилитационных центра для детей, которых вывозили в РФ

При поддержке Франции в Украине откроются два реабилитационных центра для детей, которых вернули в Украину после вывоза в Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

"Хочу объявить об открытии в Днепре и Харькове двух центров при поддержке Франции, которые будут принимать детей, вернувшихся в Украину, и способствовать их реабилитации", – сказал Барро, не приводя других деталей (цитата по украинскому синхронному переводу – Ред.)

Министр отметил, что с начала войны Франция предоставила Украине 3 млрд евро различной помощи для гражданской сферы, охватывающей различные сферы, от гуманитарного разминирования до предоставления оборудования для больниц.

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Со своей стороны Андрей Сибига отметил активную работу Франции в направлении возвращения украинских детей и приветствовал недавнее франко-канадское заявление. По его словам, стороны подробно обсудили воплощение соответствующего пункта "формулы мира" и привлечение как можно большего количества участников к тематической конференции 30-31 октября в Канаде.

Также Жан-Ноэль Барро рассказал, что планирует на следующий день отправиться на северо-восток Украины.

Напомним, визит Барро является его первым приездом в Киев после начала работы правительства Мишеля Барнье.

Перед этим Барро и Сибига имели первую встречу в Париже во время европейского турне президента Владимира Зеленского с "планом победы".