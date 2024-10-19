Глава МЗС Франції заявив про підтримку "плану перемоги" Зеленського

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що підтримує запропонований президентом України Володимиром Зеленським "план перемоги".

Заяву французького міністра наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

За словами Барро, він працюватиме з українськими офіційними особами над тим, щоб заручитися підтримкою інших країн.

"Перемога Росії стала б торжеством права найсильнішого і підштовхнула б міжнародний порядок до хаосу. Ось чому наші контакти повинні дозволити нам досягти прогресу в реалізації "плану перемоги" президента Зеленського та згуртувати навколо нього якомога більшу кількість країн", – сказав очільник французького МЗС.

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Він також наголосив, що український спротив дозволяє утримувати лінію фронту, "яка відділяє Європу від Росії Владіміра Путіна, яка відділяє свободу від гноблення".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив свій "план перемоги", який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

У Білому домі, коментуючи "план перемоги" Володимира Зеленського, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.