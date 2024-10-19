Глава МИД Франции заявил о поддержке "плана победы" Зеленского

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским "план победы".

Заявление французского министра приводит AP, сообщает "Европейская правда".

По словам Барро, он будет работать с украинскими официальными лицами над тем, чтобы заручиться поддержкой других стран.

"Победа России стала бы торжеством права сильнейшего и подтолкнула бы международный порядок к хаосу. Вот почему наши контакты должны позволить нам достичь прогресса в реализации "плана победы" президента Зеленского и сплотить вокруг него как можно большее количество стран", – сказал глава французского МИД.

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Он также отметил, что украинское сопротивление позволяет удерживать линию фронта, "которая отделяет Европу от России Владимира Путина, которая отделяет свободу от угнетения".

Напомним, президент Владимир Зеленский представил свой "план победы", который состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.

В Белом доме, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявили, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности.