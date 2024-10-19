Міністри оборони країн G7 підтримали "незворотний шлях" України до членства в НАТО

Міністри оборони країн "Групи семи" (G7) підтримують незворотний шлях України до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі у Неаполі, повідомляє "Європейська правда".

У заяві міністри наголошують на їхніх намірах продовжувати надавати допомогу Україні, включно з військовою допомогою в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

"Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО", – йдеться у заяві.

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Міністри наголосили на важливості продовжувати підтримувати навчальні та тренувальні потреби українських сил оборони.

"Ми вітаємо відповідні зусилля НАТО та ЄС в рамках Програми НАТО з надання допомоги та тренування в галузі безпеки для України та Місії ЄС з надання військової допомоги на підтримку України, які також надаватимуть підтримку довгостроковому розвитку та реформуванню Збройних Сил України, в тому числі військову допомогу", – зазначено в документі.

Міністри вважають, що пріоритетним завданням має стати робота над пошуком рішень для створення української армії, взаємосумісної з країнами-членами та НАТО, здатної захистити Україну зараз і стримувати подальші атаки в майбутньому.

"Ми підтверджуємо, що нашою кінцевою метою залишається досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до міжнародного права, викладеного в Статуті ООН та його принципах, що забезпечує повагу до суверенітету і територіальної цілісності України", – підкреслюється в документі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив свій "план перемоги", який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

У Білому домі, коментуючи "план перемоги" Володимира Зеленського, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.