Министры обороны стран G7 поддержали "необратимый путь" Украины к членству в НАТО

Министры обороны стран "Группы семи" (G7) поддерживают необратимый путь Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Неаполе, сообщает "Европейская правда".

В заявлении министры отмечают их намерениях продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

"Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", – говорится в заявлении.

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Министры подчеркнули важность продолжать поддерживать учебные и тренировочные потребности украинских сил обороны.

"Мы приветствуем соответствующие усилия НАТО и ЕС в рамках Программы НАТО по оказанию помощи и тренировки в области безопасности для Украины и Миссии ЕС по оказанию военной помощи в поддержку Украины, которые также будут оказывать поддержку долгосрочному развитию и реформированию Вооруженных Сил Украины, в том числе военную помощь", – говорится в документе.

Министры считают, что приоритетной задачей должна стать работа над поиском решений для создания украинской армии, взаимосовместимой со странами-членами и НАТО, способной защитить Украину сейчас и сдерживать дальнейшие атаки в будущем.

"Мы подтверждаем, что нашей конечной целью остается достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, изложенным в Уставе ООН и его принципах, что обеспечивает уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", – подчеркивается в документе.

Напомним, президент Владимир Зеленский представил свой "план победы", который состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.

В Белом доме, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявили, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности.