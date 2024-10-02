У Копенгагені пролунали два вибухи біля посольства Ізраїлю

Поліція Копенгагена заявила, що розслідує два вибухи поблизу посольства Ізраїлю.

Про це йдеться в заяві поліції у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Про постраждалих, згідно з повідомленням поліції, наразі не повідомляють.

"Ми проводимо попереднє розслідування на місці події. Перевіряється можливий зв'язок з посольством Ізраїлю, яке розташоване в цьому районі", – сказано у повідомленні поліції.

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Посольство Ізраїлю в Копенгагені розташоване поруч із посольствами та консульствами кількох інших країн. У цьому ж кварталі розташовані посольства Румунії і Таїланду, а також – Ірану і Туреччини.

Вибухи пролунали, коли Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав атаку "великою помилкою" і пообіцяв, що Іран заплатить за неї.

США підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.

Британські війська відіграли певну роль у запобіганні подальшій ескалації, спричиненій ракетною атакою Ірану, заявив міністр оборони країни.