В Копенгагене прогремели два взрыва возле посольства Израиля

Полиция Копенгагена заявила, что расследует два взрыва вблизи посольства Израиля.

Об этом говорится в заявлении полиции в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

О пострадавших, согласно сообщению полиции, пока не сообщается.

"Мы проводим предварительное расследование на месте происшествия. Проверяется возможная связь с посольством Израиля, которое расположено в этом районе", – говорится в сообщении полиции.

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Посольство Израиля в Копенгагене расположено рядом с посольствами и консульствами нескольких других стран. В этом же квартале расположены посольства Румынии и Таиланда, а также – Ирана и Турции.

Взрывы прогремели, когда Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю – израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку "большой ошибкой" и пообещал, что Иран заплатит за нее.

США подтвердили, что перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, и заявили, что будут оставаться "в тесном контакте" с Израилем.

Британские войска сыграли определенную роль в предотвращении дальнейшей эскалации, вызванной ракетной атакой Ирана, заявил министр обороны страны.