Британські війська відіграли певну роль у запобіганні подальшій ескалації, спричиненій ракетною атакою Ірану.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Хілі, повідомляє "Європейська правда".

Хілі засудив ракетну атаку Ірану на Ізраїль.

"Британські війська сьогодні ввечері відіграли свою роль у спробах запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході", – зазначив міністр, подякувавши особовому складу за мужність і професіоналізм.

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Він не уточнив, яку саме роль виконали британські війська.

Глава уряду Британії Кір Стармер, зі свого боку, заявив, що з нападом Ірану на Ізраїль не можна миритися. "Ми стоїмо на боці Ізраїлю і визнаємо його право на самооборону перед обличчям цієї агресії. Іран повинен припинити ці напади", – зазначив він.

Стармер повідомив, що він провів телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб "спробувати знайти простір для політичного рішення".

Лідери визнали серйозний ризик регіональної ескалації і погодилися, що всі сторони повинні проявляти стриманість.

Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав атаку "великою помилкою" і пообіцяв, що Іран заплатить за неї.

США підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз засуджує напад Ірану на Ізраїль та закликає до негайного припинення вогню на близькому Сході.