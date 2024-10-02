Тестирование российских сирен было слышно в эстонском городе Нарва

Утром 2 октября в эстонском городе Нарва был слышен звук сирен, которые тестируются на территории России.

Об этом сообщило издание ERR со ссылкой на заявление пресс-службы Спасательного департамента, передает "Европейская правда".

Как отметили в Спасательном департаменте, им известно, что на территории России проводится испытание сирен.

"Департамент полиции и пограничной охраны знает, что испытания сирен проводились и в прошлом", – заявили там.

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В пресс-службе Спасательного департамента заверили, что до конца этого года системой оповещения в Эстонии будет оборудовано 22 населенных пункта, преимущественно в районных и сельских центрах и крупных городах, таких как Нарва.

О систематическом тестировании сирен будет заранее объявлено Спасательным департаментом. В будущем система сирен в Эстонии будет тестироваться регулярно.

В июле стало известно, что Эстония готовится тестировать новую систему оповещения населения об опасности, которая позволит мгновенно отправлять предупреждения на смартфоны даже в условиях плохого покрытия.

В августе сообщалось, что в Эстонии город Пайде стал первым населенным пунктом, который полностью покрыли системой сирен оповещения.

Также в Эстонии хотят ввести требование проектировать укрытия в каждом большом жилом доме или заведении другого типа.