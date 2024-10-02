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У Копенгагені затримали трьох підозрюваних у ранкових вибухах біля посольства Ізраїлю

Новини — Середа, 2 жовтня 2024, 14:22 — Марія Ємець

У столиці Данії Копенгагені затримали трьох підозрюваних у ранкових вибухах, що сталися біля посольства Ізраїлю. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TV2.

Близько 13:00 поліція Копенгагена оголосила про затримання загалом трьох осіб, підозрюваних у причетності до ранкових вибухів поблизу будівлі посольства Ізраїлю у данській столиці.

Двох осіб затримали у потязі на центральному залізничному вокзалі, ще одного підозрюваного – в іншому місці у Копенгагені. 

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Цьому оголошенню передувала операція правоохоронців на центральному залізничному вокзалі Копенгагена, що вплинула на залізничний рух.

Втім, у поліції поки не уточнювали, чи вона була пов’язана з перехопленням підозрюваних. Детальні публічні пояснення мають надати невдовзі на пресконференції.

Нагадаємо, вранці у Копенгагені пролунали два вибухи біля посольства Ізраїлю, ймовірно на тлі вечірньої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю у відповідь на операцію проти "Хезболли" у Лівані.

Минулого тижня у Данії затримали чоловіка, який підпалив територію посольства Єгипту.

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