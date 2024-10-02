Поліція проводить велику операцію на центральному вокзалі Копенгагена

На центральному вокзалі столиці Данії Копенгагена присутня велика кількість правоохоронців через певну "підозрілу ситуацію", операція суттєво впливає на рух поїздів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TV2.

У пізні години ранку поліція Копенгагена повідомила про присутність на центральному залізничному вокзалі через "розслідування підозрілої ситуації", що впливатиме на рух потягів.

Foto: Maria Oien

У пізніших повідомленнях представників поліції зазначили, що операція впливає на багато залізничних рейсів, та утрималися від конкретики, що саме відбувається.

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На центральному вокзалі не зупиняються поїзди метро ліній M3 і M4, потяги залізниці далекого прямування та регіональні електрички деякий час зупиняли не безпосередньо на вокзалі, а поблизу нього.

Згодом з’явились оновлення, що посадка й висадка знову здійснюються на центральному вокзалі, але там досі багато правоохоронців.

Оператор залізниці повідомив, що багато поїздів затримуються, а деякі можуть скасувати.

Зазначимо, вранці у Копенгагені пролунали два вибухи біля посольства Ізраїлю, ймовірно, на тлі вечірньої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю у відповідь на операцію проти "Хезболли" у Лівані.

Минулого тижня у Данії затримали чоловіка, який підпалив територію посольства Єгипту.