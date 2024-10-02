Поліція проводить велику операцію на центральному вокзалі Копенгагена
Новини — Середа, 2 жовтня 2024, 14:07 —
На центральному вокзалі столиці Данії Копенгагена присутня велика кількість правоохоронців через певну "підозрілу ситуацію", операція суттєво впливає на рух поїздів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TV2.
У пізні години ранку поліція Копенгагена повідомила про присутність на центральному залізничному вокзалі через "розслідування підозрілої ситуації", що впливатиме на рух потягів.
У пізніших повідомленнях представників поліції зазначили, що операція впливає на багато залізничних рейсів, та утрималися від конкретики, що саме відбувається.
На центральному вокзалі не зупиняються поїзди метро ліній M3 і M4, потяги залізниці далекого прямування та регіональні електрички деякий час зупиняли не безпосередньо на вокзалі, а поблизу нього.
Згодом з’явились оновлення, що посадка й висадка знову здійснюються на центральному вокзалі, але там досі багато правоохоронців.
Оператор залізниці повідомив, що багато поїздів затримуються, а деякі можуть скасувати.
Зазначимо, вранці у Копенгагені пролунали два вибухи біля посольства Ізраїлю, ймовірно, на тлі вечірньої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю у відповідь на операцію проти "Хезболли" у Лівані.
Минулого тижня у Данії затримали чоловіка, який підпалив територію посольства Єгипту.