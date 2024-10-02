В Копенгагене задержали трех подозреваемых в утренних взрывах возле посольства Израиля

В столице Дании Копенгагене задержали трех подозреваемых в утренних взрывах, произошедших возле посольства Израиля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TV2.

Около 13:00 полиция Копенгагена объявила о задержании всего трех человек, подозреваемых в причастности к утренним взрывам возле здания посольства Израиля в датской столице.

Двух человек задержали в поезде на центральном железнодорожном вокзале, еще одного подозреваемого – в другом месте в Копенгагене.

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Этому объявлению предшествовала операция правоохранителей на центральном железнодорожном вокзале Копенгагена, повлиявшая на железнодорожное движение.

В полиции пока не уточняли, была ли она связана с перехватом подозреваемых. Подробные публичные объяснения должны предоставить вскоре на пресс-конференции.

Напомним, утром в Копенгагене прогремели два взрыва возле посольства Израиля, вероятно на фоне вечерней ракетной атаки Ирана против Израиля в ответ на операцию против "Хезболлы" в Ливане.

На прошлой неделе в Дании задержали мужчину, который поджег территорию посольства Египта.