Італія організує розмову лідерів G7 у зв'язку із ситуацією на Близькому Сході

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні в середу, 2 жовтня, організує розмову лідерів країн G7 для обговорення кризи на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву офісу Мелоні, передає "Європейська правда".

У заяві офісу Мелоні акцентували, що Італія продовжить шукати дипломатичне рішення, у тому числі як країна, яка головує в G7.

Тому прем’єрка Італії скликала на 2 жовтня зустріч на рівні лідерів.

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Мелоні заявила своїм міністрам про "глибоке занепокоєння" останніми подіями, включаючи ракетну атаку Ірану на Ізраїль і нестабільність у Лівані.

"Метою є стабілізація ізраїльсько-ліванського кордону шляхом повної імплементації Резолюції 1701", – сказала вона, маючи на увазі резолюцію ООН, яка була спрямована на деескалацію бойових дій між "Хезболлою" та Ізраїлем у 2006 році.

У цьому контексті, за її словами, Італія закликала Радбез ООН розглянути можливість посилення мандату місії Тимчасових сил ООН в Лівані з метою безпеки на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Повідомлялося, що 30 вересня Італія вирішила скоротити чисельність своєї військової місії в Лівані, яка займається навчанням армії країни.

Як відомо, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.