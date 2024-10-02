Италия организует разговор лидеров G7 в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в среду, 2 октября, организует разговор лидеров стран G7 для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление офиса Мелони, передает "Европейская правда".

В заявлении офиса Мелони акцентировали, что Италия продолжит искать дипломатическое решение, в том числе как страна, председательствующая в G7.

Поэтому премьер-министр Италии созвала на 2 октября встречу на уровне лидеров.

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Мелони заявила своим министрам о "глубокой обеспокоенности" последними событиями, включая ракетную атаку Ирана на Израиль и нестабильность в Ливане.

"Цель – стабилизация израильско-ливанской границы путем полной имплементации Резолюции 1701", – сказала она, имея в виду резолюцию ООН, которая была направлена на деэскалацию боевых действий между "Хезболлой" и Израилем в 2006 году.

В этом контексте, по ее словам, Италия призвала Совет безопасности ООН рассмотреть возможность усиления мандата миссии Временных сил ООН в Ливане с целью безопасности на израильско-ливанской границе.

Сообщалось, что 30 сентября Италия решила сократить численность своей военной миссии в Ливане, которая занимается обучением армии страны.

Как известно, 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.