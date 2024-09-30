Італія вивела з Лівану частину своєї військової місії
Італія вирішила скоротити своєї військової місії в Лівані, яка займається навчанням армії країни.
Про це заявив глава італійського МЗС Антоніо Таяні, якого цитує ANSA, повідомляє "Європейська правда".
Таяні коментував ситуацію з італійськими військовими в Лівані на тлі нового загострення на Близькому Сході.
Зокрема, за його словами, Італія слідкує за ситуацією зі своїми військовими, які перебувають в Лівані в рамках миротворчих сил ООН UNIFIL.
"З іншого боку, ми скоротили присутність іншої місії в Лівані, яка навчає ліванську армію", – додав міністр.
Він додав, що уряд рекомендує громадянам Італії залишити Ліван.
"Наразі ми не проводимо евакуацію, але в разі потреби ми готові це зробити", – розповів Таяні.
За даними ЗМІ, Сполучені Штати отримали від Ізраїлю попередження про обмежене вторгнення на територію Лівану, де базується проіранське угруповання "Хезболла", проти якого ізраїльські сили в останні дні ведуть активну кампанію.
Згодом президент США заявив, що не підтримує наміри Ізраїлю розпочати наземну операцію в Лівані.
Неофіційно повідомляли, що Білий дім намагався переконати Ізраїль не починати наземну операцію у Лівані, з території якого діє "Хезболла".