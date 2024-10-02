Чума свиней в Італії уже завдала 500 млн євро збитків

За останні два місяці, коли в Італії зафіксували зростання захворюваності на чуму свиней, місцеві фермери знищили майже десятки тисяч цих свійських тварин, а збитки оцінюються сотнями мільйонів євро.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації агентства АР.

На початку вересня в Італії зафіксували 24 спалахи чуми свиней, більшість із них – у Ломбардії. Один із осередків охоплює 4500 квадратних кілометрів у П'ємонті та Емілії-Романьї – регіоні, відомому пармським прошутто.

Італійські фермери на території площею 23 тисячі квадратних кілометрів також стикаються з обмеженнями через інфікованих диких кабанів або через те, що вони перебувають у буферній зоні.

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Сільськогосподарська лобістська група Італії Coldiretti оцінює збитки галузі в 500 мільйонів євро – частково через заборону імпорту італійської свинини іншими країнами. За її підрахунками, сектор генерує загалом 20 мільярдів євро.

"Поширення свинячої чуми досягло тривожного рівня, що ставить під загрозу не лише здоров'я тварин, але й весь сектор свинарства", – попередив Етторе Прандіні, президент Confindustria – організації із захисту інтересів бізнесу.

Для вирішення ситуації уряд Італії призначив нового спеціального уповноваженого для боротьби з епідемією. Ним став Джованні Філіппіні – досвідчений ветеринар і багаторічний директор італійського органу охорони здоров'я тварин, який викорінив чуму свиней на острові Сардинія.

Філіппіні запровадив нові обмеження на доступ до ферм і переміщення тварин, а також розширив буферні зони. Ці заходи, схоже, дають свої результати: у Ломбардії було зареєстровано лише один новий спалах протягом останнього тижня вересня.

Нагадаємо, наприкінці липня на низках ферм у Греції виявили спалах вірусу peste des petits ruminants. У зв’язку з цим на фермах, де вирощують овець і кіз, запроваджували суворі обмеження.