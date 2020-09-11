Україна обмежила імпорт з Німеччини живих свиней та продукцію з них

Україна з четверга, 10 вересня, запровадила обмеження на ввезення з Німеччини сприйнятливих до африканської чуми свиней тварин, генетичного матеріалу і продуктів з них.

Відповідне розпорядження видав головний державний ветеринарний інспектор України, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Держпродспоживслужбу.

10 вересня на території німецької федеральної землі Бранденбург серед диких свиней було зареєстровано випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС).

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Це перший підтверджений випадок АЧС на території Німеччини.

Щоб запобігти занесенню на територію України збудника хвороби, з 10 вересня запроваджено обмеження на ввезення з Німеччини сприйнятливих до АЧС тварин, генетичного матеріалу та продуктів від них - за винятком продуктів, що пройшли необхідну обробку відповідно до вимог українського законодавства.

Рішення ухвалене з урахуванням Кодексу здоров’я наземних тварин Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (OIE) та законодавства України.

Відомство просить підприємства і господарства, які планують імпортувати з Німеччини живих свиней і продукцію з них, врахувати цю інформацію.

Африканська чума свиней, що зародилася в Африці і поширилася на країни Азії і Європи, майже завжди закінчується смертельним результатом для свиней. Від неї немає вакцини або ліків.