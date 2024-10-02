Чума свиней в Италии уже нанесла 500 млн евро убытков

За последние два месяца, когда в Италии зафиксировали рост заболеваемости чумой свиней, местные фермеры уничтожили почти десятки тысяч этих домашних животных, а убытки оцениваются сотнями миллионов евро.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

В начале сентября в Италии зафиксировали 24 вспышки чумы свиней, большинство из них – в Ломбардии. Один из очагов охватывает 4500 квадратных километров в Пьемонте и Эмилии-Романьи – регионе, известном пармским прошутто.

Итальянские фермеры на территории площадью 23 тысячи квадратных километров также сталкиваются с ограничениями из-за инфицированных диких кабанов или из-за того, что они находятся в буферной зоне.

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Сельскохозяйственная лоббистская группа Италии Coldiretti оценивает убытки отрасли в 500 миллионов евро – частично из-за запрета импорта итальянской свинины другими странами. По ее подсчетам, сектор генерирует в целом 20 миллиардов евро.

"Распространение свиной чумы достигло тревожного уровня, что ставит под угрозу не только здоровье животных, но и весь сектор свиноводства", – предупредил Этторе Прандини, президент Confindustria – организации по защите интересов бизнеса.

Для разрешения ситуации правительство Италии назначило нового специального уполномоченного для борьбы с эпидемией. Им стал Джованни Филиппини – опытный ветеринар и многолетний директор итальянского органа охраны здоровья животных, который искоренил чуму свиней на острове Сардиния.

Филиппини ввел новые ограничения на доступ к фермам и перемещение животных, а также расширил буферные зоны. Эти меры, похоже, дают свои результаты: в Ломбардии была зарегистрирована лишь одна новая вспышка в течение последней недели сентября.

Напомним, в конце июля на ряде ферм в Греции обнаружили вспышку вируса peste des petits ruminants. В связи с этим на фермах, где выращивают овец и коз, вводили строгие ограничения.