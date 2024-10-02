Новий генсек НАТО свою першу телефонну розмову провів із Блінкеном

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів свою першу телефонну розмову після офіційного вступу на посаду.

Про це Рютте написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Першим телефонним співрозмовником нового генсека НАТО став держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Під час моєї першої розмови з Блінкеном сьогодні ми погодилися з тим, що важливо зберегти НАТО сильним і дієздатним, поліпшити розподіл тягаря, підтримувати активну підтримку України і поглиблювати наші партнерські відносини", – зазначив Рютте.

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Колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у вівторок офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга.

Він відзначив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу.

Рютте пообіцяв, що на посаді домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО.