Новый генсек НАТО свой первый телефонный разговор провел с Блинкеном

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел свой первый телефонный разговор после официального вступления в должность.

Об этом Рютте написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Первым телефонным собеседником нового генсека НАТО стал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Во время моего первого разговора с Блинкеном сегодня мы согласились с тем, что важно сохранить НАТО сильным и дееспособным, улучшить распределение бремени, поддерживать активную поддержку Украины и углублять наши партнерские отношения", – отметил Рютте.

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Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во вторник официально принял полномочия генерального секретаря НАТО от своего предшественника Йенса Столтенберга.

Он отметил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса.

Рютте пообещал, что на посту будет добиваться выполнения обязательств, данных Украине со стороны Альянса – в частности, по поводу необратимости ее пути к вступлению в НАТО.