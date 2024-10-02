У Литві затримали двох українців за підозрою у перевезенні нелегалів

У Паневезькому і Кедайнському районах Литви прикордонники затримали двох громадян України, яких підозрюють у спробах провезти до Західної Європи чотирьох громадянок Сомалі за винагороду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначає Державна прикордонна служба Литви, минулої суботи прикордонники вирішили перевірити в Паневезькому районі автомобіль Ford Focus. Однак водій не зменшив швидкість, а спробував втекти.

Потім він залишив машину і кинувся тікати, але був спійманий. Згодом з’ясувалось, що в автівці перебували іноземці.

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За попередніми даними, це громадянки Сомалі віком 29-34 роки, які не мали при собі документів, що дають їм право на в'їзд і перебування в Литві та Шенгенській зоні.

Однак жінки надали прикордонникам посвідчення прохачів притулку, видані у вересні цього року в Латвії. Вони не мали права залишати Латвію, поки розглядаються їхні документи.

Увечері того ж дня в Кедайняйському районі Литви затримали Renault Megane, яким керував 48-річний громадянин України. Припускають, що він супроводжував машину з нелегальними мігрантами.

У справі розпочато досудове розслідування. Водіям, яких відправили під арешт на місяць, може загрожувати до шести років позбавлення волі.

Затримані громадянки Сомалі найближчим часом будуть повернуті до Латвії.

Нагадаємо, у липні литовська поліція зупинила в місті Утена фургон Fiat Ducato, у якому виявили велику групу нелегальних мігрантів.